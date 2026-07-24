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Malen-Dybala in gol contro il Trastevere. Cristante: "Pellegrini? Speriamo torni"

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 24 luglio 2026 alle 11:12
Dybala
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Un altro 6-0, questa volta contro il Trastevere (Serie D) nel secondo test amichevole dell'estate giallorossa. Presente anche il ds D'Amico che ha assistito alla partita dalla torretta del 'Campo Testaccio' in compagnia del responsabile del settore giovanile Margiotta. In attesa dei volti nuovi, Gasperini si affida ai fedelissimi: ad aprire le marcature ci ha pensato Malen che dopo sessanta secondi torna a fare quello che non gli è riuscito nel deludente Mondiale con la 'sua' Olanda. Poi Bobby ne sbaglia due, ma dopo tre settimane di vacanza la condizione non è ancora delle migliori. Nel primo tempo (da 35 minuti) la Roma segna altre tre volte con Dybala, Cristante e Cherubini. Positive le prestazioni di Wesley e di Ndicka, rientrato anche lui da un paio di giorni. Nella ripresa si cam-bia, in campo della prima squadra solamente Gollini, Angeliño (gol del 5-0), Ziolkowski, Ghilardi e Dovbyk. [...] 
Oltre a Vaz - ancora alle prese con un infortunio al ginocchio - ieri non hanno giocato né Soulé né Pisilli. Nulla di preoccupante per l'argentino, semplice gestione per i carichi di lavoro e ha lasciato il centro sportivo senza zoppicare o con evidenti fascia-ture. Più gravi, invece, le condizioni di Pisilli. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolo fasciale di primo grado al soleo sinistro. Dovrà rimanere fuori almeno due settimane, una doccia fredda per Gasperini che sta lavorando con i giocatori contati a centro-campo. El Aynaoui tornerà il 30 luglio, Koné addirittura dopo il ritiro in Galles. A proposito del francese: su di lui Chelsea, Al-Ahli che però non può tesserare altri calciatori stranieri, ma soprattutto il Manchester United. [...] 
(Il Messaggero)

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