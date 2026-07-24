La Roma si rifà il look: trovato l'accordo con Dsquared

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Lorenzo Pellegrini è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'accordo definitivo con la Roma per il rinnovo del contratto non è ancora arrivato e nel mentre il tempo scorre e la squadra...
Un altro 6-0, questa volta contro il Trastevere (Serie D) nel secondo test amichevole dell'estate giallorossa. Presente anche il ds D'Amico che ha assistito alla partita dalla torretta del 'Campo Test...
Tony D'Amico lavora su più fronti per consegnare il prima possibile a Gian Piero Gasperini dei rinforzi in attacco. Oltre a Nusa e El Mala, l'edizione odierna del quotidiano riporta un altro nome fini...
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