Calciomercato Roma, Della Rocca verso l'Avellino: previste per lunedì visite mediche e firma

#AsRoma: programmate per lunedì visite mediche e firme di Mattia Della Rocca all’#Avellino 🔜— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 24, 2026
Contratto di quattro anni per l’esterno classe 2006 ✍🏼 pic.twitter.com/TlA5HjEAIr
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
LR24.IT (A. CIARDI) - Gli anni dei Friedkin sono caratterizzati dal silenzio di padre e figlio, al punto che si può persino pensare che non parlino perché odiano le proprie voci, che si vergognino di...
Può entrare nel vivo la trattattiva la Roma e il Manchester United per la cessione di Manù Konè. Come scrive su X il giornalista Lorenzo Canicchio, i Red Devils hanno compiuto passi avanti con il gioc...
Smaltita la delusione Summerville, la Roma lavora al vice Malen. Come scrive il giornalista Sacha Tavolieri, i giallorossi stanno spingendo per Nicolò Tresoldi, per il quale proseguono i colloqui con...
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