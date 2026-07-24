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Calciomercato Roma, Della Rocca verso l'Avellino: previste per lunedì visite mediche e firma

Mercato
di FedericoL
venerdì, 24 luglio 2026 alle 12:30
primavera roma juventus della rocca
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Mattia Della Rocca è ad un passo dall'addio alla Roma. Come scrive su X il giornalista Lorenzo Canicchio, infatti, programmate per lunedì le visite mediche e la firme con l'Avellino. Per il giovane esterno del vivaio giallorosso classe 2006 già pronto un contratto di 4 anni.

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