Nazionale, Pirlo verso la panchina dell’Italia: accordo vicino

Andrea Pirlo è vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo il mancato accordo con Pep Guardiola, la scelta di Paolo Maldini e Leonardo sarebbe ricaduta sull’ex centrocampista azzurro. I contatti sono in corso e l’intenzione è quella di chiudere l’accordo entro il fine settimana. Prima delle firme con la FIGC, però, sarà necessario risolvere il contratto che lega Pirlo allo United FC, club degli Emirati Arabi Uniti. Una volta completato questo passaggio, potrà arrivare l’ufficialità del nuovo incarico sulla panchina dell’Italia.