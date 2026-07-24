Aquilani: “Strano affrontare De Rossi dalla panchina. Con la Roma sarà una giornata speciale”

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Andrea Pirlo è vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo il mancato accordo con Pep Guardiola, la scelta di Paolo Maldini e L...
Nuovo nome per le fasce della Roma. Secondo quanto riferito da Retesport, nella lista del direttore sportivo Tony D’Amico sarebbe entrato anche Oscar Bobb, esterno offensivo norvegese classe 2003 del...
Crysencio Summerville ha scelto l’Al-Hilal. Dopo essere stato a lungo vicino alla Roma, con il giocatore combattuto tra la possibilità di restare in Europa e quella di accettare la ricchissima propost...
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