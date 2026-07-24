Aquilani: “Strano affrontare De Rossi dalla panchina. Con la Roma sarà una giornata speciale”

Alberto Aquilani ha raccontato le emozioni vissute durante il suo primo ritiro da allenatore in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo si è detto entusiasta per l’inizio della nuova avventura: “Una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto. Stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l’inizio del campionato le emozioni cresceranno ancora”. Nel corso dell’intervista, Aquilani ha parlato anche dei tanti incroci speciali che lo attendono nella prossima stagione, a cominciare dalla sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi: “La Serie A è piena per me di incroci. Ho girato tanto e incontrato tanti allenatori. Con Daniele siamo cresciuti insieme, sarà strano affrontarci dalla panchina. E la Roma ovviamente sarà un’altra giornata speciale”. Un appuntamento particolarmente sentito per l’ex centrocampista, cresciuto nel settore giovanile giallorosso e protagonista con la maglia della Roma prima dell’inizio della sua carriera da allenatore.