Borja Mayoral ricorda la Roma: “Fonseca mi diede l’opportunità di giocare, feci un grande anno”

Borja Mayoral è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma. Nel corso di un’intervista concessa a Marca, l’attaccante spagnolo ha ricordato con particolare riconoscenza Paulo Fonseca, allenatore che nella stagione 2020/21 gli concesse spazio sia in Serie A sia nel lungo cammino europeo dei giallorossi, concluso in semifinale contro il Manchester United.

Ha giocato con i migliori calciatori, ma ha anche avuto i migliori in panchina.

“Cerco sempre di imparare da tutti. È vero che i nomi più mediatici sono Zidane o Mourinho, ma ho avuto allenatori meno conosciuti che sono stati anche molto importanti nella mia carriera. Ad esempio, Paulo Fonseca mi ha dato l’opportunità di giocare in Europa League e, poco dopo, di essere titolare in Serie A con la Roma. È stata la mia prima stagione lì e ho fatto un grande anno".

Nel complesso, Borja Mayoral ha collezionato 56 presenze con la maglia della Roma, realizzando 18 gol e 8 assist in tutte le competizioni (transfermarkt). Un’esperienza durata dall’ottobre 2020 al gennaio 2022, prima del trasferimento al Getafe.