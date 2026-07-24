Volpato nei guai: è risultato positivo alla cocaina in Australia

L'ex romanista, Cristian Volpato, finisce nei guai. L'attaccante, di proprietà del Sassuolo, che ha giocato il Mondiale con l'Australia, è risultato positivo alla cocaina dopo un controllo delle autorità locali a Sidney.

Il classe 2002 è stato fermato dalla polizia dopo aver raggiunto i 109 km/h in una strada che aveva un limite di 60. Il calciatore è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo. Discorso diverso, invece, per il drug test: Volpato, infatti, come riportato dal sito, è risultato positivo alla cocaina. Nelle prossime ore verrà effettuato un nuovo test in laboratorio.

(theguardian.com)