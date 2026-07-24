Instagram, il pensiero di Calafiori per il compleanno di De Rossi: la foto dopo l'operazione al ginocchio

Oggi, 24 luglio, Daniele De Rossi compie 43 anni. E tra i tanti pensieri di auguri, non è mancato l'omaggio di Riccardo Calafiori. Il classe 2002 ha sempre avuto come punto di riferimento l'ex numero 16. I due sono uniti da un legame speciale e per un breve periodo di tempo l'attuale difensore dell'Arsenal ha potuto condividere lo spogliatoio con De Rossi. Con una storia su Instagram, Calafiori ha ricordato quando nel 2018, a seguito dell'operazione al crociato, è venuto a fargli visita proprio De Rossi. Nessuna frase, solo un cuore e la celebre canzone di Francesco De Gregori "Sempre e per sempre".