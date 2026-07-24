Italia, sfuma il sogno Guardiola: l'ex tecnico del Manchester City rifiuta per motivi personali

Pep Guardiola dice no. Non è servito il corteggiamento della Figc, guidata da Paolo Maldini e Leonardo, per convincerlo ad accettare l'incarico di Ct della nazionale italiana. Come riportato da Sky Sport, l'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato per alcuni motivi personali. Guardiola, dopo la fine dell'esperienza in Inghilterra, aveva espresso la sua voglia di prendersi una pausa e godersi la famiglia.