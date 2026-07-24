Fiorentina, ok Dovbyk se verrà ceduto Kean

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Lorenzo Pellegrini è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'accordo definitivo con la Roma per il rinnovo del contratto non è ancora arrivato e nel mentre il tempo scorre e la squadra...
A fine luglio la Roma ufficializzerà una nuova partnership: come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso ha trovato l'accordo con Dsquared. Il celebre marchio vestirà la sq...
Un altro 6-0, questa volta contro il Trastevere (Serie D) nel secondo test amichevole dell'estate giallorossa. Presente anche il ds D'Amico che ha assistito alla partita dalla torretta del 'Campo Test...
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