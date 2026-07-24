Fiorentina, ok Dovbyk se verrà ceduto Kean

Se accadesse, sarebbe già pronto un piano. La Fiorentina, protagonista fino ad ora sul mercato, adesso inizia a guardare avanti. Nel senso delle prospettive ma anche del reparto avanzato con il bivio legato soprattutto a Moise Kean. L'attaccante potrebbe partire per una cifra sui 40 milioni e se tutte le parti fossero soddisfatte della soluzione, ma a Firenze adesso nessuno trema a differenza della scorsa estate. [...]

Se alla fine Kean dovesse davvero lasciare i colori viola per il Como o altre società interessate, la Fiorentina potrebbe andare su Artem Dovbyk che è in uscita dalla Roma per una cifra inferiore ai 20 milioni, perfino mettendo in conto una piccola minusvalenza ma comunque a titolo definitivo. L'ingaggio sui 3,5 milioni non è basso però Kean percepisce sui 4,5, anche se con il decreto crescita, beneficio che non ha l'ucraino. Dovbyk, 29 anni, arriva da una stagione con sole 3 reti e proprio a Firenze, con Fabio Grosso, potrebbe cercare il rilancio e tornare sui livelli dei tempi del Girona quando viaggiava al ritmo di 24 gol stagionali. Un profilo interessante anche perché la Fiorentina gradirebbe avere in rosa un attaccante che conosca già il nostro campionato. [...]

(gasport)