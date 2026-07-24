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Roma, Nusa e El Mala sono in pole per cancellare la beffa Summerville

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 24 luglio 2026 alle 9:26
El Mala
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LEGGO (F. BALZANI) - Rotta sulla Germania per rimediare agli errori e cercare di mettere a segno un colpo di mercato dopo 25 giorni di trattative e affari sfumati. La Roma, dopo la beffa Summerville, è tornata a sfogliare la margherita che vede Antonio Nusa e Said El Mala in pole. Il norvegese del Lipsia è uno dei pochi rimasti nella short list di Gasperini e ci sono stati già i primi contatti col Lipsia. La valutazione non è inferiore ai 55 milioni, ma ciò che preoccupa maggiormente è la possibile concorrenza di Newcastle e Arsenal. La Roma vorrebbe evitare un nuovo sorpasso e procederà solo se ci saranno le condizioni necessarie. Il che vuol dire trovare in poche ore l'accordo definitivo con giocatore (la Roma gli raddoppierebbe lo stipendio) e club. Non facile. Così nelle ultime ore è salito in maniera importante l'interesse per El Mala del Colonia, profilo peraltro già cercato a gennaio. Anche qui ci si aggira sui 50 milioni vista l'ottima annata del tedesco di origini libanesi.
Da tenere d'occhio anche Bahoya dell'Eintracht, famoso per lo sprint da 37,16 km orari che ne fa il calciatore più veloce della Bundesliga. Altre candidature? Non convince Godts per caratteristiche. Diverso il discorso per Diego Moreira che però viene visto da Gasperini più come esterno basso che ala avanzata. Di certo i tifosi (che hanno superato quota 35 mila abbonati) attendono presto un segnale dai Friedkin. Si lavora anche al vice Malen: oltre a Tresoldi sondaggi anche per Castro e Pellegrino mentre è stata congelata, al momento, la cessione di Koné. Gasp, comprensibilmente poco soddisfatto, continua intanto a lavorare con la vecchia Roma a Trigoria. Ieri è andata in scena un'amichevole col Trastevere terminata 6-0 per i giallorossi. A segno; Malen, Dybala, Cristante, Cherubini, Angelino e Arena.

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