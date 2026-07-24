Addio ad Antonio Trebiciani, ex tecnico dei giallorossi. La Roma: "Ha lasciato un segno profondo nella storia del club"

L'AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Trebiciani, storico allenatore del Settore Giovanile giallorosso e guida della Prima Squadra nel 1973.— AS Roma (@OfficialASRoma) July 24, 2026
Con il suo lavoro ha contribuito alla crescita di generazioni di calciatori, lasciando un segno profondo… pic.twitter.com/R6acL1NRbR
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
È arrivata l'ufficialità del trasferimento di Crysencio Summerville all'Al-Hilal, operazione che chiude definitivamente la telenovela che ha impegnato a lungo dalla Roma. Di seguito il comunicato emes...
Nuovo vertice di fondamentale importanza sul fronte del nuovo stadio della Roma. Lunedì 27 luglio, alle ore 17:30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio (in via Santa Maria in...
La Roma prosegue la ricerca di un nuovo esterno d'attacco per Gian Piero Gasperini dopo la conclusione negativa della trattativa per Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto,...
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