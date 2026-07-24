Calciomercato Roma: confermati i contatti per Nusa, trattativa complessa. Offerto Luiz Enrique dello Zenit

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
È arrivata l'ufficialità del trasferimento di Crysencio Summerville all'Al-Hilal, operazione che chiude definitivamente la telenovela che ha impegnato a lungo dalla Roma. Di seguito il comunicato emes...
Nuovo vertice di fondamentale importanza sul fronte del nuovo stadio della Roma. Lunedì 27 luglio, alle ore 17:30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio (in via Santa Maria in...
La Roma piange la scomparsa di Antonio Trebiciani, figura storica del club giallorosso che ha ricoperto per anni il ruolo di allenatore all'interno del settore giovanile, guidando anche la prima squad...
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