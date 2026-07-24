Ufficiale, Summerville è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal (COMUNICATO)

È arrivata l'ufficialità del trasferimento di Crysencio Summerville all'Al-Hilal, operazione che chiude definitivamente la telenovela che ha impegnato a lungo dalla Roma.

Di seguito il comunicato emesso dal club saudita:

"Il consiglio di amministrazione dell'Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha ingaggiato il centrocampista olandese Crysencio Summerville con un contratto quadriennale; proviene dal West Ham United per rappresentare la prima squadra dell'Al-Hilal. La cerimonia di firma si è svolta questo venerdì sera presso il ritiro della squadra in Austria.

Il consiglio di amministrazione dell'Al-Hilal ha espresso la propria gratitudine per il generoso sostegno fornito da Sua Altezza Reale il Principe Alwaleed bin Talal, che ha coperto l'intero costo del trasferimento di Summerville. Questa è la prosecuzione delle iniziative di Sua Altezza e dei suoi continui contributi a supporto dei progressi del club, per rafforzarne la posizione e mantenerne la leadership in ogni ambito.

Summerville, 24 anni, è considerato uno dei trequartisti d'attacco più in vista della Premier League e d'Europa, avendo militato in diversi club, tra cui spiccano Feyenoord, Leeds United, oltre al West Ham.

A livello internazionale, Summerville ha compiuto tutta la trafila delle selezioni giovanili, rappresentando l'Olanda nelle categorie Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 21, oltre a vestire la maglia della nazionale maggiore. La sua ultima apparizione internazionale risale al Mondiale 2026, recentemente conclusosi negli Stati Uniti, dove ha realizzato due reti per la sua selezione.

Summerville si è già aggregato all'attuale ritiro della squadra in Austria in vista della prossima stagione".

(alhilal.com)