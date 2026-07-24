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Calciomercato Roma, contatti per Castro: 40 milioni la valutazione del Bologna, escluso l'inserimento di Dovbyk

Mercato
di Paolo Rosi
venerdì, 24 luglio 2026 alle 23:07
Castro
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La Roma mantiene vivi i contatti per Santiago Castro.
Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i contatti tra la dirigenza giallorossa e il Bologna restano costanti per sondare le condizioni dell'operazione. Il club emiliano non considera l'attaccante argentino incedibile e valuta il suo cartellino circa 40 milioni di euro, cifra su cui le parti potrebbero lavorare impostando una formula d'acquisto idonea. Nell'eventuale trattativa non verrà inserito Artem Dovbyk: qualora il Bologna dovesse cedere Castro, andrebbe a cercare un sostituto altrove (con il giovane Espí del Levante tra le opzioni monitorate).
L'interesse per Castro è legato anche allo stallo registrato per Niccolò Tresoldi. Nonostante il calciatore italo-tedesco spinga per vestire la maglia della Roma, il Club Brugge continua a fare muro alzando le richieste economiche. Per questo motivo, la dirigenza giallorossa sta valutando con concretezza la pista che porta al centravanti del Bologna.

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