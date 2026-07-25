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Operazione Tresoldi, muro del Bruges

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di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 9:03
tresoldi
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IL TEMPO (F. BIAFORA) - Archiviata già da qualche giorno la questione Summerville (...) la Roma è a caccia di rinforzi in attacco per accontentare le richieste di Gasperini. L'obiettivo a Trigoria è di regalare il prima possibile un esterno offensivo e il centravanti di scorta che possa affiancare Malen. (...)
Sulla fascia il nome più in voga è quello di Nusa, profilo che gode di grandissima considerazione da parte del tecnico (...) Il Lipsia però continua a tenere molto alto il valore del cartellino e anche il norvegese (...) chiede un ingaggio da capogiro (...) Con la pista Nusa che si raffredda, il direttore sportivo D'Amico sfoglia la margherita a caccia di alternative.
Il preferito per quella casella è da settimane Tresoldi, punta italo-tedesca in forza al Bruges. (...) Il vero ostacolo, anche parecchio difficile da superare, è la posizione del Bruges (...) Nei colloqui portati avanti dagli intermediari è emersa un'ampia distanza tra le valutazioni date da Roma e Bruges, che secondo alcuni rumors vuole ben più di 50 milioni. (...) Un'alternativa presente nella lista del ds è Castro, per il quale il Bologna parte da una richiesta di 40 milioni.
Intanto si registra un importante avvicinamento per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Pellegrini. La soluzione sul tavolo è quella di una nuova intesa da due anni più uno di opzione. Si attendono gli ultimi via libera dalla proprietà per arrivare poi alla firma del classe 1996, la cui permanenza è stata richiesta a gran voce dal tecnico. La prossima settimana può essere decisiva in tal senso.
Nel frattempo la società ha ufficializzato tutti gli allenatori delle squadre del settore giovanile. Scala guiderà la Primavera, Terlizzi si occuperà della Under18, a Polverini l'incarico sull'Under17, mentre Trombetti e Lorenzi alleneranno rispettivamente l'Under16 e l'Under15.

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