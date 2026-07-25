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Roma, si tratta ancora per Nusa. In attacco Castro come vice Malen

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 8:58
nusa
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La Roma ha stabilito un ordine, ma il mercato continua a scompaginarlo. Prima l'ala sinistra, poi il centravanti da affiancare a Malen. È questa la traccia seguita a Trigoria dopo i flop Greenwood e Summerville (...).
Il primo nome resta Antonio Nusa. (...) la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Sul giocatore si è mosso anche il Newcastle. (...) La Roma resta alla finestra.
Nel frattempo si lavora anche sul centravanti. Artem Dovbyk è regolarmente in ritiro, ma non viene considerato centrale nel nuovo progetto tecnico. Così come Robinio Vaz, giovane ma ancora acerbo. (...) I nomi seguiti con maggiore attenzione sono Nicolò Tresoldi e Santiago Castro.
Per Tresoldi proseguono i contatti con il Club Brugge, che però continua a fare muro. I belgi avrebbero già respinto una proposta da 35 milioni (...) sullo sfondo si è affacciato anche il Manchester United (...) Gli stessi Red Devils che continuano a monitorare la situazione Koné, pronti a presentare a Trigoria un'offerta da 55 milioni di euro.
Allora Castro. La Roma ha chiesto informazioni al Bologna, che valuta l'argentino circa 40 milioni. Una proposta tra i 30 e i 32 milioni, accompagnata da bonus, potrebbe però spingere gli emiliani ad aprire un tavolo. (...)
Sullo sfondo rimane infine il caso Pellegrini. Nonostante le indiscrezioni su un avvicinamento, l'accordo per il rinnovo non è stato ancora raggiunto. Il centrocampista resta in scadenza e, con il passare dei giorni, l'ipotesi di una firma con un altro club non può più essere considerata soltanto teorica.
(la Repubblica)

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