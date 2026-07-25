News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Nusa, Castro e gli altri: fa 110 milioni

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 9:30
Antonio-Nusa
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Non serve neanche la calcolatrice: per Summerville (e ora, di conseguenza, per Nusa, obiettivo persino più nobile dell'olandese e nei fatti mai abbandonato) la Roma aveva offerto 47 milioni (...) per il fondamentale tassello di vice Malen (...) si sta trattando Castro del Bologna (in attesa magari che il Bruges riduca un po' le pretese su Tresoldi) su una base di 30 milioni di euro, che sarà inevitabilmente arricchita di qualche bonus; per il ruolo di quinto di centrocampo a destra (...) D'Amico si era accostato a Moreira dello Strasburgo (...) la Roma possa investire circa 35 milioni.
Ci sarebbe poi da trovare l'esterno offensivo destro (e quindi di piede mancino) che potrà far concorrenza a Dybala, sempre che si trovi una sistemazione a Soulé, in uscita da Trigoria: ma per questo è probabile che il club trovi un'occasione in prestito, ad esempio bussando alle porte del Real Madrid per avere in una qualche formula "aperta" il talentuosissimo Endrick Felipe Moreira de Sousa. L'obiettivo può essere un prestito (magari biennale) con diritto di riscatto e controdiritto in favore dei madrileni (...).
Insomma, sommando tutto si arriva intorno ad una cifra di 110 milioni per il tesseramento di quattro giocatori, quattro assi di un colore solo (giallorosso). Tre acquistati, uno preso in prestito. E sono i quattro giocatori che mancano al momento per completare la rosa a disposizione di Gasperini.
L'altro obiettivo sarà poi quello di ottenere il rinnovo del contratto di Pellegrini (...) per avere tre coppie di attaccanti in grado di reggere all'impatto del doppio impegno campionato-Champions: Pellegrini e Nusa (o chi per lui a sinistra), Dybala ed Endrick (o chi per lui a destra), Malen e Castro (o Tresoldi) davanti. (...)
Se poi nel frattempo oltre a Soulé dovesse arrivare un'altra cessione (...) Se uscisse Koné, tanto per fare un esempio, dovrebbe entrare un altro centrocampista. (...) Questa è la rosa che secondo Gasperini potrebbe consentire alla Roma di ben figurare in campionato e in Champions League. Primi colpi attesi: Nusa e Castro. Il tempo stringe, i mugugni aumentano. D'Amico deve battere un colpo, anzi due.

APPENA ARRIVATO

whatsapp image 2026 06 09 at 141601

Off-Season 2026: la "pausa estiva" come opportunità per reimpostare mente e corpo

giu 09, 15:39

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22

La Roma muove passi concreti per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallorosso è la società che ha effettuato l'affondo più deciso sul mercato per il centravant...

castro

Calciomercato Roma: nuovi contatti con il Bologna per Castro. Il Brugge gioca al rialzo per Tresoldi

lug 25, 10:44

La Roma prosegue la propria caccia a un nuovo centravanti da regalare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si sono reg...

anass salah eddine 2

Calciomercato Roma, Salah-Eddine in uscita: il terzino non partirà per il ritiro in Galles

lug 25, 10:40

La Roma prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa attraverso le operazioni di mercato secondarie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anass Salah-Eddine non farà parte del gruppo di...

NOTIZIE POPOLARI
luiz enrique

Calciomercato Roma: confermati i contatti per Nusa, trattativa complessa. Offerto Luiz Enrique dello Zenit

lug 24, 20:20
Kerem Aktürkoğlu

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Gasperini chiede Aktürkoğlu del Fenerbahçe, attesa un'offerta nei prossimi giorni

lug 25, 8:33
rashford

Calciomercato Roma, idea Rashford nei contatti con il Manchester United per Koné: c'è l'ostacolo ingaggio

lug 24, 22:12
fah Oscar Bobb

Calciomercato Roma, per l’attacco spunta anche Oscar Bobb. Nusa resta il preferito

lug 24, 16:49
kone francia

Calciomercato Roma: lo United prepara l'affondo per Konè. Passi avanti con il giocatore, ora l'offerta ai giallorossi

lug 24, 13:47
big friedkin in the box

Giova compensare il silenzio?

lug 24, 14:08
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading