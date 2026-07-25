Nusa, Castro e gli altri: fa 110 milioni

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Non serve neanche la calcolatrice: per Summerville (e ora, di conseguenza, per Nusa, obiettivo persino più nobile dell'olandese e nei fatti mai abbandonato) la Roma aveva offerto 47 milioni (...) per il fondamentale tassello di vice Malen (...) si sta trattando Castro del Bologna (in attesa magari che il Bruges riduca un po' le pretese su Tresoldi) su una base di 30 milioni di euro, che sarà inevitabilmente arricchita di qualche bonus; per il ruolo di quinto di centrocampo a destra (...) D'Amico si era accostato a Moreira dello Strasburgo (...) la Roma possa investire circa 35 milioni.

Ci sarebbe poi da trovare l'esterno offensivo destro (e quindi di piede mancino) che potrà far concorrenza a Dybala, sempre che si trovi una sistemazione a Soulé, in uscita da Trigoria: ma per questo è probabile che il club trovi un'occasione in prestito, ad esempio bussando alle porte del Real Madrid per avere in una qualche formula "aperta" il talentuosissimo Endrick Felipe Moreira de Sousa. L'obiettivo può essere un prestito (magari biennale) con diritto di riscatto e controdiritto in favore dei madrileni (...).

Insomma, sommando tutto si arriva intorno ad una cifra di 110 milioni per il tesseramento di quattro giocatori, quattro assi di un colore solo (giallorosso). Tre acquistati, uno preso in prestito. E sono i quattro giocatori che mancano al momento per completare la rosa a disposizione di Gasperini.

L'altro obiettivo sarà poi quello di ottenere il rinnovo del contratto di Pellegrini (...) per avere tre coppie di attaccanti in grado di reggere all'impatto del doppio impegno campionato-Champions: Pellegrini e Nusa (o chi per lui a sinistra), Dybala ed Endrick (o chi per lui a destra), Malen e Castro (o Tresoldi) davanti. (...)

Se poi nel frattempo oltre a Soulé dovesse arrivare un'altra cessione (...) Se uscisse Koné, tanto per fare un esempio, dovrebbe entrare un altro centrocampista. (...) Questa è la rosa che secondo Gasperini potrebbe consentire alla Roma di ben figurare in campionato e in Champions League. Primi colpi attesi: Nusa e Castro. Il tempo stringe, i mugugni aumentano. D'Amico deve battere un colpo, anzi due.