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Contro il Cannes Gasp in mezzo ha solo Cristante. Spazio al baby Bah

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 10:09
Cristante
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Fino ad oggi, a Trigoria, si è riempita solamente l'infermeria. Dopo Robinio Vaz, Gasperini ha perso anche Pisilli per una lesione muscolo fasciale di primo grado al soleo sinistro. (...) E in un luglio ancora senza acquisti, l'allenatore improvvisamente si è ritrovato anche senza centrocampo per gli ultimi giorni di ritiro. Domenica contro il Cannes toccherà al solito Cristante (...) Con lui a far coppia spazio al giovane Bah. El Aynaoui si rivedrà il 30, appena in tempo per la partenza per il Galles mentre Koné dovrebbe tornare il 10 dopo il ritiro nel Regno Unito.
Condizionale d'obbligo per Manu che rimane al centro del mercato. La Uefa ha dato una mano alla Roma (...) posticipando la scadenza per inserire a bilancio le ormai famose plusvalenze (...). Il francese (...) è l'oggetto del desiderio dell'Al Ahli (...) mentre dall'Inghilterra c'è il Manchester United pronto all'assalto, più staccato il Chelsea. (...) La Roma parte da 50 milioni di euro (...) D'Amico attende. Anche El Aynaoui è finito nel mirino di club inglesi e soprattutto del Fenerbahce. La sensazione è che Gasperini dovrà rinunciare a un centrocampista per motivi di mercato.
Nel frattempo, buone notizie per Soulé: dopo aver saltato la gara col Trastevere per gestione dei carichi di lavoro ieri è tornato in gruppo.
(Il Messaggero)

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