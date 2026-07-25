Calciomercato Roma: nuovi contatti con il Bologna per Castro. Il Brugge gioca al rialzo per Tresoldi

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma muove passi concreti per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallorosso è la società che ha effettuato l'affondo più deciso sul mercato per il centravant...
La Roma prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa attraverso le operazioni di mercato secondarie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anass Salah-Eddine non farà parte del gruppo di...
IL TEMPO - Anche quest'estate il popolo giallorosso ha manifestato la sua ingente voglia di Roma. (...) Dall'apertura della campagna abbonamenti dello scorso 8 luglio ad oggi sono già 37.000 le tesser...
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