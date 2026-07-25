News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma: nuovi contatti con il Bologna per Castro. Il Brugge gioca al rialzo per Tresoldi

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 10:44
castro
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma prosegue la propria caccia a un nuovo centravanti da regalare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione.
Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti diretti con il Bologna per Santiago Castro. Il club emiliano non considera il classe 2004 incedibile e la dirigenza giallorossa valuta il suo profilo con estrema concretezza per completare il reparto avanzato. L'accelerazione per l'argentino è legata anche alle difficoltà incontrate nella trattativa per Niccolò Tresoldi: il Club Brugge continua infatti a rilanciare sul prezzo del cartellino del proprio attaccante, adottando una strategia rigida già vista in passato nelle operazioni per Charles De Ketelaere e Ardon Jashari.
La pista per Tresoldi non è stata del tutto abbandonata da Trigoria, ma la Roma intende stringere i tempi per Castro, considerato dal tecnico Gasperini una risorsa ideale per caratteristiche tattiche e margini di crescita.

APPENA ARRIVATO

whatsapp image 2026 06 09 at 141601

Off-Season 2026: la "pausa estiva" come opportunità per reimpostare mente e corpo

giu 09, 15:39

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22

La Roma muove passi concreti per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallorosso è la società che ha effettuato l'affondo più deciso sul mercato per il centravant...

anass salah eddine 2

Calciomercato Roma, Salah-Eddine in uscita: il terzino non partirà per il ritiro in Galles

lug 25, 10:40

La Roma prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa attraverso le operazioni di mercato secondarie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anass Salah-Eddine non farà parte del gruppo di...

roma venezia tifosi

Abbonamenti: già 37mila le tessere rinnovate

lug 25, 10:38

IL TEMPO - Anche quest'estate il popolo giallorosso ha manifestato la sua ingente voglia di Roma. (...) Dall'apertura della campagna abbonamenti dello scorso 8 luglio ad oggi sono già 37.000 le tesser...

NOTIZIE POPOLARI
luiz enrique

Calciomercato Roma: confermati i contatti per Nusa, trattativa complessa. Offerto Luiz Enrique dello Zenit

lug 24, 20:20
Kerem Aktürkoğlu

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Gasperini chiede Aktürkoğlu del Fenerbahçe, attesa un'offerta nei prossimi giorni

lug 25, 8:33
rashford

Calciomercato Roma, idea Rashford nei contatti con il Manchester United per Koné: c'è l'ostacolo ingaggio

lug 24, 22:12
fah Oscar Bobb

Calciomercato Roma, per l’attacco spunta anche Oscar Bobb. Nusa resta il preferito

lug 24, 16:49
kone francia

Calciomercato Roma: lo United prepara l'affondo per Konè. Passi avanti con il giocatore, ora l'offerta ai giallorossi

lug 24, 13:47
big friedkin in the box

Giova compensare il silenzio?

lug 24, 14:08
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading