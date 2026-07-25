Calciomercato Roma, dal Messico: offerta per Israel Reyes, il Club América frena

¡¡LLEGÓ OFERTA DE ITALIA!! 😳— Zona Concacaf (@ZConcacaf) July 24, 2026
Informa Gibrán Araige de TUDN que la 𝗔𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔 envió una oferta al Club América por el defensor Israel Reyes. La oferta no seduce mucho a la dirigencia azulcrema por lo que las negociaciones se mantendrán. pic.twitter.com/t4Cj3queBA
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Prosegue la ricerca della Roma di un esterno d'attacco. Come riporta Matteo Moretto, ai giallorossi piace anche Rafael Leao, ma la sua situazione resta molto complicata e il club capitolino si sta con...
Ancora da decifrare il futuro di Manu Konè, che piace sempre al Manchester United. La Roma, dal canto suo, è già al lavoro per il possibile sostituto del francese. Come scrive il giornalista Lorenzo C...
La Roma muove passi concreti per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallorosso è la società che ha effettuato l'affondo più deciso sul mercato per il centravant...
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