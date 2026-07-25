Calciomercato Roma, Salah-Eddine in uscita: il terzino non partirà per il ritiro in Galles

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma muove passi concreti per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallorosso è la società che ha effettuato l'affondo più deciso sul mercato per il centravant...
La Roma prosegue la propria caccia a un nuovo centravanti da regalare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si sono reg...
IL TEMPO - Anche quest'estate il popolo giallorosso ha manifestato la sua ingente voglia di Roma. (...) Dall'apertura della campagna abbonamenti dello scorso 8 luglio ad oggi sono già 37.000 le tesser...
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