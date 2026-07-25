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Abbonamenti: già 37mila le tessere rinnovate

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 10:38
roma venezia tifosi
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IL TEMPO - Anche quest'estate il popolo giallorosso ha manifestato la sua ingente voglia di Roma. (...) Dall'apertura della campagna abbonamenti dello scorso 8 luglio ad oggi sono già 37.000 le tessere rinnovate. I posti rimasti a disposizione sono veramente pochi, con le curve e distinti che sono ad un passo dal sold out. (...) Dalle 15, invece, aprirà la fase dedicata a coloro — circa 25.000 — che si sono iscritti alla waiting list per la stagione 2026/2027. È in questa fase che, quasi certamente, la Roma raggiungerà l'obiettivo dei 40.000 abbonamenti (...) e si troverà costretta a non aprire la vendita libera.
Ancora una volta il popolo giallorosso ha dato una straordinaria prova di attaccamento, soprattutto considerando che il mercato non ha ancora consegnato nuovi acquisti a Gasperini. (...) Anche la prima maglia per la stagione 2026/2027 ha riscosso grande successo, merito pure del ritorno del vecchio stemma con l'acronimo ASR. Dopo aver registrato, nelle prime ventiquattro ore, un incremento del 65% rispetto allo scorso anno, la vendita delle divise prosegue a gonfie vele.
L'attesa, adesso, è tutta per il lancio della campagna abbonamenti per le coppe — Champions League e ottavo di finale di Coppa Italia — e per la seconda maglia, che sarà svelata il 6 agosto.

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