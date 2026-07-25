Punte e a capo

Aspettando novità sostanziali per i due esterni sinistri, di attacco e centrocampo, intorno alla Roma ha preso il via un ballo non su, ma per le punte.

Perché il mercato è fatto di priorità (...) ma anche di tempistiche e a Trigoria hanno capito che è il momento di spingere per uno degli obiettivi estivi: Nicolò Tresoldi.

Nato nell'estate del 2004 a Cagliari, il centravanti italo-tedesco è monitorato dalla Roma ormai da settimane, con D'Amico che è riuscito a raggiungere un'intesa di massima per l'ingaggio. (...) La Roma non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni più bonus, mentre le pretese del Bruges sono ancora vicine ai 40 milioni. Nonostante l'ampia distanza, rimane la fiducia tra le parti coinvolte di potersi avvicinare, soprattutto in virtù della volontà di Tresoldi di essere allenato da Gasperini. Non c'è tempo da perdere però, perché l'Atletico Madrid rimane vigile (...).

Intanto D'Amico si tutela e valuta profili alternativi, tra cui anche l'attaccante Santiago Castro del Bologna. (...) A Tedesco, nuovo allenatore dei rossoblù, intriga Robinio Vaz. (...) il prestito è un'ipotesi da non scartare, ma il suo destino sarà stabilito soltanto più avanti, una volta rientrato dall'infortunio. Gasperini avrebbe voluto valutarlo durante la preparazione, ma la lesione al collaterale mediale del ginocchio destro lo terrà fuori per almeno altre due settimane.

Intanto, a fare compagnia a Malen lì davanti, è rimasto Dovbyk, un altro che non rientra nei piani del club. L'ucraino è seguito dal Villarreal in Spagna, ma anche la Fiorentina ha acceso i fari (...) L'idea di Paratici è di proporre un prestito con diritto di riscatto, ma la Roma vorrebbe inserire l'obbligo. In uscita, poi, rimane il centrocampista Koné. Il Manchester United è sulle sue tracce, ma a Trigoria aspettano ancora la prima offerta ufficiale (...).

(corsera)