Al Hilal, frecciata alla Roma nel video di presentazione di Summerville: "Tutte le strade portano a...Riyadh"

July 24, 2026
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma continua a lavorare all'esterno offensivo da regalare a Gian Piero Gasperini. Come riportato da Filippo Biafora nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, il club giallorosso ha c...
Il Manchester United continua a puntare Manù Konè. Come scrive il sito del quotidiano, nessuna offerta è stata recapitata alla Roma e in casa Red Devils c'è qualche dubbio se fare un investimento del...
Prosegue la ricerca della Roma di un esterno d'attacco. Come riporta Matteo Moretto, ai giallorossi piace anche Rafael Leao, ma la sua situazione resta molto complicata e il club capitolino si sta con...
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