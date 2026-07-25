Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Ancora da decifrare il futuro di Manu Konè, che piace sempre al Manchester United. La Roma, dal canto suo, è già al lavoro per il possibile sostituto del francese. Come scrive il giornalista Lorenzo C...
La Roma guarda in Messico per rinforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riferito dal giornalista Gibrán Araige di TUDN, la società giallorossa ha inviato una prima offerta ufficiale al ...
La Roma muove passi concreti per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallorosso è la società che ha effettuato l'affondo più deciso sul mercato per il centravant...
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