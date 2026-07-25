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Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

Mercato
di FedericoL
sabato, 25 luglio 2026 alle 13:24
celik leao roma milan
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Prosegue la ricerca della Roma di un esterno d'attacco. Come riporta Matteo Moretto, ai giallorossi piace anche Rafael Leao, ma la sua situazione resta molto complicata e il club capitolino si sta concentrando su altri obiettivi. Il portoghese andrà in ritiro con il Milan e il club rossonero lo valuta tra i 50 e i i 60 milioni di euro. Sul classe 1999 ci sono anche Fenerbahçe e Galatasaray, che non hanno però presentato offerte ai rossoneri.
Da escludere invece la pista El Mala. Il giocatore del Colonia è apprezzato dalla Roma ma ad oggi non risultano trattative concrete e i giallorossi vogliono focalizzarsi su altri obiettivi.

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