Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

Prosegue la ricerca della Roma di un esterno d'attacco. Come riporta Matteo Moretto, ai giallorossi piace anche Rafael Leao, ma la sua situazione resta molto complicata e il club capitolino si sta concentrando su altri obiettivi. Il portoghese andrà in ritiro con il Milan e il club rossonero lo valuta tra i 50 e i i 60 milioni di euro. Sul classe 1999 ci sono anche Fenerbahçe e Galatasaray, che non hanno però presentato offerte ai rossoneri.

Da escludere invece la pista El Mala. Il giocatore del Colonia è apprezzato dalla Roma ma ad oggi non risultano trattative concrete e i giallorossi vogliono focalizzarsi su altri obiettivi.