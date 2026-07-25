Calciomercato Roma: in caso di partenza di Konè occhi su Atangana e Habib Diarra

In caso di partenza di Manu #Koné, tra gli obiettivi dell’#AsRoma c’è Valentin #Atangana (#AlAhli). Il 2005 francese ex #StadeReims vuole tornare nel calcio europeo.— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 25, 2026
Si monitora anche Habib #Diarra (#Sunderland).
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