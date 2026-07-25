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Calciomercato Roma, chieste informazioni al Milan per Nkunku: i rossoneri lo ritengono incedibile

Mercato
di FedericoL
sabato, 25 luglio 2026 alle 16:08
christopher nkunku
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La Roma continua a lavorare all'esterno offensivo da regalare a Gian Piero Gasperini. Come riportato da Filippo Biafora nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, il club giallorosso ha chiesto informazioni al Milan anche per Nkunku. Il calciatore francese, però, è ritenuto incedibile dai rossoneri. 
(Manà Manà Sport)

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