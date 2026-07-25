Calciomercato Roma, dalla Germania: nessuna trattativa diretta con il Lipsia per Nusa. La cessione di Diomande può complicare ancora di più l'operazione

🟡🔴 AS Roma have made contact with RB Leipzig regarding Antonio Nusa through intermediaries. No direct negotiations between Roma and Leipzig so far.— Philipp Hinze (@philipphinze24) July 25, 2026
Leipzig are not planning to sell Nusa. That stance becomes even stronger if Diomande leaves.
Nusa is not considered untouchable,… pic.twitter.com/qXN0Teqfgt
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