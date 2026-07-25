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Calciomercato Roma, dalla Germania: nessuna trattativa diretta con il Lipsia per Nusa. La cessione di Diomande può complicare ancora di più l'operazione

Mercato
di FedericoL
sabato, 25 luglio 2026 alle 16:46
nusa
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La Roma continua a lavorare per Nusa. Come scrive l'emittente tedesca, però, non c'è una trattativa diretta con il Lipsia, i giallorossi sono in contatto con i tedeschi tramite intermediari. I tedeschi inoltre non hanno intenzione di cedere Nusa, soprattutto se dovesse partire Diomande direzione Real Madrid. La valutazione del norvegese resta elevata: il club tedesco prenderebbe in considerazione solo offerte da almeno 60 milioni di euro.

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