Calciomercato Roma, dalla Germania: nessuna trattativa diretta con il Lipsia per Nusa. La cessione di Diomande può complicare ancora di più l'operazione

Calciomercato Roma, dal Belgio: anche il Manchester United sulle tracce di Tresoldi

lug 25, 18:40

Aumenta la concorrenza per Nicolò Tresoldi. L'attaccante di proprietà del Bruges è un obiettivo concreto della Roma per rinforzare l'attacco e consegnare a Gasperini un'alternativa importante e di pro...