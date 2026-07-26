Calciomercato Roma: Rashford operazione impossibile per i costi

Un altro profilo accostato alla Roma in questa sessione di mercato è quello di Rashford. L'attaccante del Manchester United, però, al momento non rientra nei piani giallorossi. Soprattutto per una questione di costi secondo il giornalista.

Ci sarebbero stato dei contatti diretti tra intermediari, un profilo proposto, ma anche il Manchester United, al momento, non ha deciso cosa fare con l'esterno inglese. E anche lui non avrebbe aperto alla destinazione italiana.