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Pronto l'assalto a Nusa: c'è il via libera dei Friedkin

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 8:09
nusa
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Il gol come imperativo. É l'ossessione di Gian Piero Gasperini, l'impegno della Roma davanti ai propri tifosi per la prossima stagione. E sfumate le piste che portavano ai nomi reboanti di Mason Greenwood e Crysencio Summerville, il club sceglie ora di puntare sempre in alto, ad altezza Champions, ridefinendo le proprie rotte di mercato ma orie-tando i radar verso il talento purissimo di Antonio Nusa del Lipsia e la concretezza di Santiago Castro del Bologna. (...) La strada che porta all'esterno sinistro alto del Lipsia, in evidenza al Mondiale, non è meno impervia delle altre di cui si è a lungo parlato negli ultimi giorni sull'asse Istanbul (Greenwood) e Riyad (Summerville). In queste ore la Roma sta lavorando per ottenere il sì di Nusa sulla base di un'offerta d'ingaggio da 4 milioni di curo (il doppio dello stipendio percepito al momento). Poi le attenzioni dei dirigenti si concentreranno sul club tedesco. Che, com'è noto, non è "bottega" incline a far sconti: per l'esterno d'attacco la richiesta oscilla tra i 55 e i 60 milioni, anche in ragione dell'interesse di diversi club di Premier League per il giocatore che inevitabilmente ha l'effetto di farne lievitare il prezzo. I Friedkin hanno dato il loro via libera per aprire ufficialmente la trattativa, per nulla intimoriti dalle pretese del Lipsia. (...) In queste ore così importanti per il futuro, la società ha nel frattempo scalato posizioni per arrivare a Santiago Castro, l'argentino in forza al Bologna che piace a Gasp per le sua versatilità e il suo tocco sudamericano in area di rigore. Non solo centravanti col fiuto del gol, ma anche all'occorrenza esterno sulla corsia di sinistra, dove lo ricordano protagonista ai tempi del Vélez. L'attaccante rossoblù ha superato al momento Nicolò Tresoldi (profilo a lungo seguito dallo staff del tecnico) alla luce del gioco al rialzo del Bruges degli ultimi giorni. (...) Al Bologna sono stati offerti 35 milioni e la trattativa potrebbe decollare inserendo eventualmente nell'operazione un altro giocatore giallorosso (non solo Robinio Vaz). Sullo sfondo, per ora, restano gli altri scenari aperti dal club: a partire dall'idea Reyes del Club America, difensore messicano (valutato 8 milioni) già monitorato prima dell'inizio del Mondiale.
(gasport)

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