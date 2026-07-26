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Rondini in Primavera: da Lulli a Giammattei, pronti a farsi grandi con tappa a Cannes

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 9:18
trigoria lulli
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IL ROMANISTA (S. CAROLINI) -  Mentre giovani come Arena mostrano le proprie qualità a Trigoria, c'è chi trova nella Primavera un campo di prova niente male. L'esempio perfetto sono Camara e Carlaccini, entrambi in campo col Trastevere e ieri con l'Under 20 (ma in campo è sceso solo l'attaccante classe 2009) di Mattia Scala, nel ko (0-2) di Cascia contro il Benevento. Un test probante in vista del ritiro in Trentino. (...)  Da Loreti a Corredera, da Maccaroni a Morucci, passando per Guaglianone e il 2006 Seck (con un futuro da decidere). Chi non c’era si ritroverà a Cannes, insieme allo stesso Lulli, a De Marzi e ad Arena. Ci sarà Nardin, di ritorno dalle vacanze post-Europeo U19. (...) Ci sarà anche un classe 2009, ovvero Giammattei, ideale nel ruolo di trequartista con Gasp. Quasi sicuramente, lo Stade Pierre de Coubertin sarà palcoscenico delle loro giocate. In bocca al lupo.

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