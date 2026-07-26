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Reyes, un jolly da Roma

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 9:09
israel reyes
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E se l'alter ego di Celik, cioè quel calciatore-jolly capace di adattarsi senza troppi problemi alla difesa a tre pur mantenendo intatte le sue doti da incursore di fascia, arrivasse dal nuovo mondo? La Roma, sotto traccia, ha messo nel mirino il messicano Israel Reyes, difensore classe 2000 del Club America e ieri ha formulato una prima offerta, vicina ai 5 milioni di euro. I suoi estimatori lo descrivono come un indefesso lavoratore, uno di quelli che macina chilometri e al quale piace attaccare, anche se nel proprio Dna ha soprattutto contrasti, anticipi, letture e diagonali, insomma tutto quello che viene richiesto a un centrale affidabile. Da terzino difensivo, il Club America lo ha trasformato in un centrale di difesa affidabile. Che sia uno di quelli su cui si può contare lo sa bene soprattutto il suo club, che nonostante un impegno con la nazionale durato fino al 6 luglio, data dell'eliminazione dal Mondiale per mano dell'Inghilterra, conta di poterlo riabbracciare già questa settimana così da poterlo schierare nei prossimi turni della Liga de Apertura. (...) Per la fascia destra la Roma sta valutando anche Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona, nella passata stagione protagonista anche in Champions con il club portoghese. Lo spagnolo, 21 anni e titolare della selezione U21 della Roja, avrebbe un costo più elevato, intorno ai 15 milioni. (...)
(corsport)

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