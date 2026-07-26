News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Ora sprint per Castro, Nusa in piedi

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 9:14
Nusa
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL ROMANISTA (G. FASAN) - Sabato e domenica sprint. La Roma corre per Santiago Castro. Diventato nelle ultime ore, come anticipato dal Romanista, il nome per l’attacco, visti i problemi che sono insorti per arrivare a Tresoldi (nei giorni scorsi modello nella campagna pubblicitaria per la nuova divisa del Bruges). L’argentino del Bologna è considerato un investimento anche più duttile: può fare tranquillamente la punta centrale e l’esterno (o meglio, il trequartista gasperiniano). La società giallorossa vorrebbe chiudere presto e sta accelerando, per consegnare un volto nuovo al tecnico in vista del ritiro in Galles. Il Bologna non considera il classe 2004 un incedibile e nonostante la prima sparata sopra i 40 milioni, da Trigoria sono riusciti a convincere i rossoblù a scendere alle cifre stanziate per l’italo-tedesco, 30 milioni più bonus che sono allo studio: 5 milioni o, come vorrebbe la Roma, il prestito (da definire la formula) di Dovbyk. (...) D’Amico è alle prese con trattative altisonanti intanto per sistemare la “maledizione” dell’ala sinistra, il trequartista di piede destro che gioca a sinistra. Nusa è il nome, pista sempre tenuta viva anche durante la telenovela Summerville, ma vista l’importanza del talento operazione complessa. Più di un contatto diretto con giocatore e Lipsia (bottega ricercatissima: Diomande in quota Real potrebbe un po’ complicare) non ha ancora sbloccato la situazione definitivamente. (...) Da sistemare anche i quinti: al momento ce ne sono solo due, entrambi di piede destro, Wesley e Rensch, più l’incognita Angeliño, sul quale tuttavia non sono così chiari i programmi, anche se l’impressione è che non rientri così appieno nei piani (...) In entrata si è raffreddata la pista Diego Moreira, inizialmente riscaldata dall’asse anche con Garnacho del Chelsea, ma lo Strasburgo continua a chiedere più di 50 milioni. (...)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

trigoria lulli

Rondini in Primavera: da Lulli a Giammattei, pronti a farsi grandi con tappa a Cannes

lug 26, 9:18

IL ROMANISTA (S. CAROLINI) -  Mentre giovani come Arena mostrano le proprie qualità a Trigoria, c'è chi trova nella Primavera un campo di prova niente male. L'esempio perfetto sono Camara e Carlaccin...

israel reyes

Reyes, un jolly da Roma

lug 26, 9:09

E se l'alter ego di Celik, cioè quel calciatore-jolly capace di adattarsi senza troppi problemi alla difesa a tre pur mantenendo intatte le sue doti da incursore di fascia, arrivasse dal nuovo mondo?...

news della giornata gasperini pellegrini 1250x833 1

Pelle, il rinnovo e il calvario fisico

lug 26, 9:05

Tra la Roma e Pellegrini si va avanti a passo lento, eppure progressivo. Niente strappi, nessun ultimatum: il club ha deciso di prolungare il contratto di uno dei calciatori più amati dalla tifoseria...

NOTIZIE POPOLARI
santiago castro

LIVE - Calciomercato Roma: chiusura vicina per Castro. Il Bologna ha accettato l'offerta da 35 milioni. Contratto fino al 2031 e ingaggio da 2,2. Possibile coinvolgimento di Dovbyk

lug 25, 19:48
Leao-MilanLive-151122

Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

lug 25, 13:24
Castro

LIVE - Calciomercato Roma, ore decisive per Castro: i giallorossi vogliono chiudere oggi. Possibile inserimento di Dovbyk in prestito

lug 26, 7:52
rashford

Calciomercato Roma, lo United continua a monitorare Koné: gli inglesi offrono Rashford. Ma l'ingaggio spaventa

lug 25, 15:31
Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22
castro

Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Bologna per Castro: nell'operazione può entrare Robinio Vaz

lug 25, 10:44
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading