Ora sprint per Castro, Nusa in piedi

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Sabato e domenica sprint. La Roma corre per Santiago Castro. Diventato nelle ultime ore, come anticipato dal Romanista, il nome per l’attacco, visti i problemi che sono insorti per arrivare a Tresoldi (nei giorni scorsi modello nella campagna pubblicitaria per la nuova divisa del Bruges). L’argentino del Bologna è considerato un investimento anche più duttile: può fare tranquillamente la punta centrale e l’esterno (o meglio, il trequartista gasperiniano). La società giallorossa vorrebbe chiudere presto e sta accelerando, per consegnare un volto nuovo al tecnico in vista del ritiro in Galles. Il Bologna non considera il classe 2004 un incedibile e nonostante la prima sparata sopra i 40 milioni, da Trigoria sono riusciti a convincere i rossoblù a scendere alle cifre stanziate per l’italo-tedesco, 30 milioni più bonus che sono allo studio: 5 milioni o, come vorrebbe la Roma, il prestito (da definire la formula) di Dovbyk. (...) D’Amico è alle prese con trattative altisonanti intanto per sistemare la “maledizione” dell’ala sinistra, il trequartista di piede destro che gioca a sinistra. Nusa è il nome, pista sempre tenuta viva anche durante la telenovela Summerville, ma vista l’importanza del talento operazione complessa. Più di un contatto diretto con giocatore e Lipsia (bottega ricercatissima: Diomande in quota Real potrebbe un po’ complicare) non ha ancora sbloccato la situazione definitivamente. (...) Da sistemare anche i quinti: al momento ce ne sono solo due, entrambi di piede destro, Wesley e Rensch, più l’incognita Angeliño, sul quale tuttavia non sono così chiari i programmi, anche se l’impressione è che non rientri così appieno nei piani (...) In entrata si è raffreddata la pista Diego Moreira, inizialmente riscaldata dall’asse anche con Garnacho del Chelsea, ma lo Strasburgo continua a chiedere più di 50 milioni. (...)