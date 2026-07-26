News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

LIVE - Calciomercato Roma, ore decisive per Castro: i giallorossi vogliono chiudere oggi. Possibile inserimento di Dovbyk in prestito

Mercato
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 7:52
Castro
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sono ore decisive per il passaggio di Santiago Castro in giallorosso. In attesa dell'esterno offensivo, la Roma è pronta a chiudere il primo colpo del suo calciomercato. Qui tutti i dettagli:
LIVE
7:00 - Come scrive Gianluca Di Marzio, la Roma conta di chiudere l’affare già nella giornata di oggi, dopo aver avviato ieri una trattativa. Anche il giocatore spinge per il trasferimento, in un'operazione da circa 40 milioni complessivi. Nell'affare si valuta anche l’inserimento di Dovbyk con la formula del prestito.
6:00 - Arrivano conferme  da Fabrizio Romano: la trattative vive le sue battute finali. Operazione da 30 milioni più 5 di bonus. Da discueter soltanto dettagli sugli extra.

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

trigoria lulli

Rondini in Primavera: da Lulli a Giammattei, pronti a farsi grandi con tappa a Cannes

lug 26, 9:18

IL ROMANISTA (S. CAROLINI) -  Mentre giovani come Arena mostrano le proprie qualità a Trigoria, c'è chi trova nella Primavera un campo di prova niente male. L'esempio perfetto sono Camara e Carlaccin...

Nusa

Ora sprint per Castro, Nusa in piedi

lug 26, 9:14

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Sabato e domenica sprint. La Roma corre per Santiago Castro. Diventato nelle ultime ore, come anticipato dal Romanista, il nome per l’attacco, visti i problemi che sono insor...

israel reyes

Reyes, un jolly da Roma

lug 26, 9:09

E se l'alter ego di Celik, cioè quel calciatore-jolly capace di adattarsi senza troppi problemi alla difesa a tre pur mantenendo intatte le sue doti da incursore di fascia, arrivasse dal nuovo mondo?...

NOTIZIE POPOLARI
santiago castro

LIVE - Calciomercato Roma: chiusura vicina per Castro. Il Bologna ha accettato l'offerta da 35 milioni. Contratto fino al 2031 e ingaggio da 2,2. Possibile coinvolgimento di Dovbyk

lug 25, 19:48
Leao-MilanLive-151122

Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

lug 25, 13:24
rashford

Calciomercato Roma, lo United continua a monitorare Koné: gli inglesi offrono Rashford. Ma l'ingaggio spaventa

lug 25, 15:31
Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22
castro

Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Bologna per Castro: nell'operazione può entrare Robinio Vaz

lug 25, 10:44
christopher nkunku

Calciomercato Roma, chieste informazioni al Milan per Nkunku: i rossoneri lo ritengono incedibile

lug 25, 16:08
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading