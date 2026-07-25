News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

LIVE - Calciomercato Roma: trattativa in corso per Castro. L'attaccante vuole la Capitale. C'è il via libera di Gasperini. Si cerca l'intesa economica

Mercato
di Fabio D'Ascanio
sabato, 25 luglio 2026 alle 19:48
santiago castro
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede il nome di Santiago Castro per rinforzare l'attacco della Roma. Il profilo del classe 2005 piace molto a Trigoria, con la dirigenza che cerca un'alternativa di valore da affiancare a Malen. In queste ore sono in corso dei contatti diretti tra il club giallorosso e il Bologna. La valutazione dell'argentino è alta, intorno ai 40 milioni di euro, ma la Roma sta lavorando per abbassare la richiesta. Il calciatore ha dato l'ok al trasferimento, via libera anche di Gasperini. Trattativa nel vivo. 
SEGUI IL LIVE
20:54 - Ulteriori aggiornamenti anche da Eleonora Trotta. L'attaccante ha detto di sì alla Roma e resta in attesa di novità tra i due club. I giallorossi hanno aumentato l'offerta per arrivare all'argentino.
20:44 - Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano. La trattativa tra Roma e Bologna per Castro è iniziata. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento e c'è il via libera di Gasperini. Si cerca l'intesa economica, con la Roma che lavora per abbassare la richiesta del Bologna.
Anche Matteo Moretto conferma come la trattativa sia entrata nel vivo. La Roma spinge per Castro che vuole la maglia giallorossa. 
20:27 - Arrivano conferme anche da Filippo Biafora. Come riportato dal giornalista, dopo le altissime richieste del Bruges per Tresoldi, la Roma ha virato su Castro e in queste ore sta spingendo molto per l'attaccante del Bologna. Il club giallorosso lavora per abbassare la richiesta da 40 milioni. Gasperini ha dato il suo ok all'operazione.
19:50 - Secondo Alfredo Pedullà ci sono contatti diretti in queste ore tra Roma e Bologna per Castro. Il club giallorosso è al lavoro per abbassare la richiesta economica da 40 milioni. 
18:15 -  Secondo l'emittente radiofonica, in queste ore la Roma ha fatto concreti passi in avanti per Castro. Pronta un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus. Si attende l'ok dei Friedkin per formalizzare l'operazione. 
(retesport.it) 
VAI ALL'ARTICOLO

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

fah Oscar Bobb

Calciomercato Roma: smentito l'interesse per Bobb. L'esterno non è nella lista degli obiettivi

lug 25, 20:41

Nella giornata di ieri è emerso l'interesse della Roma per l'esterno offensivo classe 2003 Oscar Bobb. Il norvegese di proprietà del Fulham, però, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale...

Gasperini

Cannes-Roma, i convocati di Gasperini: out Pisilli e Vaz. Febbre per Cherubini

lug 25, 20:07

Domani, alle 17:30, la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes allo Stadio Pierre de Coubertin in Francia. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati: out per i rispettivi infortuni Pisil...

1284d3b2ff8b-die0885

Cannes-Roma: data, orario e dove vederla in TV

lug 25, 19:39

Il ritiro della Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo i due test svolti a Trigoria, contro la Primavera e il Trastevere, i giallorossi voleranno in Francia per affrontare il Cannes. Il club francese, che...

NOTIZIE POPOLARI
Kerem Aktürkoğlu

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Gasperini chiede Aktürkoğlu del Fenerbahçe, attesa un'offerta nei prossimi giorni

lug 25, 8:33
rashford

Calciomercato Roma, idea Rashford nei contatti con il Manchester United per Koné: c'è l'ostacolo ingaggio

lug 24, 22:12
Leao-MilanLive-151122

Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

lug 25, 13:24
Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22
castro

Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Bologna per Castro: nell'operazione può entrare Robinio Vaz

lug 25, 10:44
israel reyes

Calciomercato Roma, dal Messico: offerta per Israel Reyes, il Club América frena

lug 25, 11:29
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading