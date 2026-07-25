LIVE - Calciomercato Roma: trattativa in corso per Castro. L'attaccante vuole la Capitale. C'è il via libera di Gasperini. Si cerca l'intesa economica

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede il nome di Santiago Castro per rinforzare l'attacco della Roma. Il profilo del classe 2005 piace molto a Trigoria, con la dirigenza che cerca un'alternativa di valore da affiancare a Malen. In queste ore sono in corso dei contatti diretti tra il club giallorosso e il Bologna. La valutazione dell'argentino è alta, intorno ai 40 milioni di euro, ma la Roma sta lavorando per abbassare la richiesta. Il calciatore ha dato l'ok al trasferimento, via libera anche di Gasperini. Trattativa nel vivo.

SEGUI IL LIVE

20:54 - Ulteriori aggiornamenti anche da Eleonora Trotta. L'attaccante ha detto di sì alla Roma e resta in attesa di novità tra i due club. I giallorossi hanno aumentato l'offerta per arrivare all'argentino.

#Castro ha già detto sì alla #Roma e resta in attesa di novità tra i due club. I giallorossi hanno aumentato l'offerta ai felsinei: si sta trattando in queste ore#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 25, 2026

20:44 - Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano. La trattativa tra Roma e Bologna per Castro è iniziata. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento e c'è il via libera di Gasperini. Si cerca l'intesa economica, con la Roma che lavora per abbassare la richiesta del Bologna.

🚨🟡🔴 AS Roma are in club to club talks with Bologna for Santiago Castro as new striker.



Green light from the Argentinian forward to the move; clubs in negotiations over fee. pic.twitter.com/4w78ztnBpp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Anche Matteo Moretto conferma come la trattativa sia entrata nel vivo. La Roma spinge per Castro che vuole la maglia giallorossa.

La Roma spinge per Santiago Castro. Trattativa in corso con il Bologna: c’è già il sì del calciatore. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2026

20:27 - Arrivano conferme anche da Filippo Biafora. Come riportato dal giornalista, dopo le altissime richieste del Bruges per Tresoldi, la Roma ha virato su Castro e in queste ore sta spingendo molto per l'attaccante del Bologna. Il club giallorosso lavora per abbassare la richiesta da 40 milioni. Gasperini ha dato il suo ok all'operazione.

L'#ASRoma sta spingendo molto per #Castro dopo le altissime richieste del Bruges per Tresoldi. Il #Bologna parte da una valutazione di 40 milioni, ma sono in corso i dialoghi per abbassare la cifra. Trattativa nel vivo, il giocatore ha l'ok di Gasperini@tempoweb pic.twitter.com/BqFGCaUtCk — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 25, 2026

19:50 - Secondo Alfredo Pedullà ci sono contatti diretti in queste ore tra Roma e Bologna per Castro. Il club giallorosso è al lavoro per abbassare la richiesta economica da 40 milioni.

18:15 - Secondo l'emittente radiofonica, in queste ore la Roma ha fatto concreti passi in avanti per Castro. Pronta un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus. Si attende l'ok dei Friedkin per formalizzare l'operazione.

(retesport.it)