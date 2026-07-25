LIVE - Calciomercato Roma: trattativa in corso per Castro. L'attaccante vuole la Capitale. C'è il via libera di Gasperini. Si cerca l'intesa economica

#Castro ha già detto sì alla #Roma e resta in attesa di novità tra i due club. I giallorossi hanno aumentato l'offerta ai felsinei: si sta trattando in queste ore#calciomercato— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 25, 2026
🚨🟡🔴 AS Roma are in club to club talks with Bologna for Santiago Castro as new striker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Green light from the Argentinian forward to the move; clubs in negotiations over fee. pic.twitter.com/4w78ztnBpp
La Roma spinge per Santiago Castro. Trattativa in corso con il Bologna: c’è già il sì del calciatore.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2026
L'#ASRoma sta spingendo molto per #Castro dopo le altissime richieste del Bruges per Tresoldi. Il #Bologna parte da una valutazione di 40 milioni, ma sono in corso i dialoghi per abbassare la cifra. Trattativa nel vivo, il giocatore ha l'ok di Gasperini@tempoweb pic.twitter.com/BqFGCaUtCk— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 25, 2026
#Castro: contatti diretti #Roma-#Bologna (sorpresa di tre giorni fa). Trattativa nel vivo https://t.co/QrcEzG6xIU— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 25, 2026
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