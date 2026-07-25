Calciomercato Roma, dal Belgio: anche il Manchester United sulle tracce di Tresoldi

Aumenta la concorrenza per Nicolò Tresoldi. L'attaccante di proprietà del Bruges è un obiettivo concreto della Roma per rinforzare l'attacco e consegnare a Gasperini un'alternativa importante e di prospettiva a Malen. Il club giallorosso lavora sulla pista ormai da settimane, ma l'operazione è complessa per via degli alti costi. Ma non solo, perché oltre alla concorrenza di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, come riportato dal sito, anche il Manchester United è sulle tracce del centravanti classe 2004.

(voetbalnieuws.be)