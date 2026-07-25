Calciomercato Roma, dal Belgio: anche il Manchester United sulle tracce di Tresoldi

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La Roma continua a lavorare all'esterno offensivo da regalare a Gian Piero Gasperini. Come riportato da Filippo Biafora nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, il club giallorosso ha c...
Il Manchester United continua a puntare Manù Konè. Come scrive il sito del quotidiano, nessuna offerta è stata recapitata alla Roma e in casa Red Devils c'è qualche dubbio se fare un investimento del...
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