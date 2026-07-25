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Cannes-Roma, i convocati di Gasperini: out Pisilli e Vaz. Febbre per Cherubini

Comunicati As Roma
di Fabio D'Ascanio
sabato, 25 luglio 2026 alle 20:07
Gasperini
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Domani, alle 17:30, la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes allo Stadio Pierre de Coubertin in Francia. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati: out per i rispettivi infortuni Pisilli e Vaz, febbre per Cherubini. Ecco i calciatori che voleranno in Francia: 
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena
(asroma.com) 
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