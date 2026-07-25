Cannes-Roma, i convocati di Gasperini: out Pisilli e Vaz. Febbre per Cherubini

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nella giornata di ieri è emerso l'interesse della Roma per l'esterno offensivo classe 2003 Oscar Bobb. Il norvegese di proprietà del Fulham, però, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale...
Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede il nome di Santiago Castro per rinforzare l'attacco della Roma. Il profilo del classe 2005 piace molto a Trigoria, con la dirigenza che cerca un'alterna...
Il ritiro della Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo i due test svolti a Trigoria, contro la Primavera e il Trastevere, i giallorossi voleranno in Francia per affrontare il Cannes. Il club francese, che...
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