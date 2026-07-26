Calciomercato Roma, accordo di massima con il Bologna per il prestito di Dovbyk

La Roma e il Bologna hanno trovato un'intesa di massima per il passaggio di Artem Dovbyk al Bologna. L'operazione si dovrebbe chiudere in prestito e le parti sono ottimiste secondo il giornalista.

Per la definitiva chiusura dell'affare mancherebbe solamente il sì definitivo dell'attaccante ucraino che avrebbe già parlato con Domenico Tedesco, nuovo allenatore degli emiliani. Dovbyk ci starebbe pensando, si parla di un cerchio che si deve chiudere. Ma anche in questo caso sembra vicina una soluzione.