La Roma ricorda Amedeo Amadei nell’anniversario della nascita

La Roma celebra Amedeo Amadei nel giorno dell’anniversario della sua nascita. Lo storico attaccante giallorosso, nato il 26 luglio 1921, è stato ricordato dal club attraverso un post pubblicato sui propri profili social. Con la maglia della Roma, Amadei ha realizzato 111 gol in 234 presenze, contribuendo anche alla conquista dello Scudetto nella stagione 1941/42, il primo della storia giallorossa. Figura simbolo del club e inserito nella Hall of Fame della Roma, Amadei resta ancora oggi uno dei grandi protagonisti della storia romanista.

🗓 Il 26 luglio 1921 nasceva Amedeo Amadei



📊 111 gol in 234 presenze

🇮🇹 Campione d'Italia 1941-42

🟨 Hall of Fame 🟥#ASRoma pic.twitter.com/c5hR97zF3x — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2026