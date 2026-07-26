La Roma ricorda Amedeo Amadei nell’anniversario della nascita

🗓 Il 26 luglio 1921 nasceva Amedeo Amadei— AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2026
📊 111 gol in 234 presenze
🇮🇹 Campione d'Italia 1941-42
🟨 Hall of Fame 🟥#ASRoma pic.twitter.com/c5hR97zF3x
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