Calciomercato Roma, Koné-Manchester United: trattativa in stand-by. Mount può allontanare il francese

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Il Rayo Vallecano accelera per Marash Kumbulla. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club di Madrid avrebbe presentato un’offerta contrattuale al difensore della Roma. La società spagnola sta...
La Roma celebra Amedeo Amadei nel giorno dell’anniversario della sua nascita. Lo storico attaccante giallorosso, nato il 26 luglio 1921, è stato ricordato dal club attraverso un post pubblicato sui pr...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista l'operazione Dovbyk al Bologna è slegata da quella che dovrebbe portare Castro in giallorosso. Rispetto al Genoa e al pressing di De Rossi, la Roma a...
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