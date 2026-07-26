Calciomercato Roma, Koné-Manchester United: trattativa in stand-by. Mount può allontanare il francese

Resta in una fase di stallo la pista che potrebbe portare Manu Koné al Manchester United. Secondo quanto riportato dal The Sun, i Red Devils avrebbero momentaneamente frenato sul centrocampista della Roma, valutato dal club giallorosso circa 60 milioni di euro. Dopo gli investimenti già effettuati sul mercato, il Manchester United avrebbe infatti la necessità di completare alcune cessioni prima di tentare un nuovo assalto. Inoltre, il tecnico Michael Carrick avrebbe indicato come priorità l’acquisto di un’ala sinistra, rimandando così l’eventuale arrivo di un altro centrocampista. A complicare ulteriormente l’operazione potrebbe essere anche Mason Mount, che potrebbe essere arretrato stabilmente in mediana e ricoprire proprio il ruolo per il quale era stato preso in considerazione Koné. Il principale obiettivo dello United per il centrocampo resterebbe comunque Aurélien Tchouaméni. La situazione del francese resta dunque aperta. La Roma è disposta ad ascoltare eventuali offerte, ma non intende fare sconti, mentre sullo sfondo rimane vivo anche l’interesse dell’Al-Ahli.