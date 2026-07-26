Calciomercato Roma, il Rayo Vallecano spinge per Kumbulla: presentata un’offerta al giocatore

Il Rayo Vallecano accelera per Marash Kumbulla. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club di Madrid avrebbe presentato un’offerta contrattuale al difensore della Roma. La società spagnola sta dunque provando a convincere il giocatore, mentre resta da capire quale sarà la posizione del club giallorosso e se si potrà arrivare a un’intesa anche per il trasferimento. La pista è comunque concreta, con il Rayo intenzionato a spingere per portare Kumbulla in Liga.