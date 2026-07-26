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Calciomercato Roma: dalla Spagna, resiste l'interesse per Ruggeri

Mercato
di R.P.
domenica, 26 luglio 2026 alle 13:13
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L'arrivo di Grimaldo all'Atletico Madrid ha sicuramente stravolto i piani di Simeone. E, dalla Spagna arriva la notizia di un interesse giallorosso per Matteo Ruggeri.
I Colchoneros vorrebbero almeno 25 milioni di euro per l'esterno, e i madrileni avrebbero rispedito al mittente delle offerte di 20 milioni. Sul giocatore non ci sarebbe solo la Roma, ma in Serie A interesserebbe anche a Milan, Inter, Fiorentina e Juventus.
(El Gol Digital)
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