Calciomercato Roma: dalla Spagna, resiste l'interesse per Ruggeri

L'arrivo di Grimaldo all'Atletico Madrid ha sicuramente stravolto i piani di Simeone. E, dalla Spagna arriva la notizia di un interesse giallorosso per Matteo Ruggeri.

I Colchoneros vorrebbero almeno 25 milioni di euro per l'esterno, e i madrileni avrebbero rispedito al mittente delle offerte di 20 milioni. Sul giocatore non ci sarebbe solo la Roma, ma in Serie A interesserebbe anche a Milan, Inter, Fiorentina e Juventus.

(El Gol Digital)