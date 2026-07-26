Calciomercato Roma: dalla Spagna, resiste l'interesse per Ruggeri

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La Roma e il Bologna hanno trovato un'intesa di massima per il passaggio di Artem Dovbyk al Bologna. L'operazione si dovrebbe chiudere in prestito e le parti sono ottimiste secondo il giornalista. Pe...
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