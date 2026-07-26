Calciomercato Roma: per la fascia destra si valuta Fresneda

Dopo l'addio di Celik la Roma deve anche trovare un giocatore che vada a sostituire il turco sulla corsia. E secondo le informazioni riportate dal giornale uno dei profili visionati è quello di Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona.

Non è la prima volta che dalle parti di Trigoria circola questo nome. Già un paio di stagioni fa si era parlato di lui. Nella passata annata è stato comunque uno dei protagonisti, anche in Champions League. Ventuno anni, è titolare dall'Under 21. Il suo costo però è elevato: la richiesta è di 15 milioni di euro.

(Corsport)