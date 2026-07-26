Calciomercato Roma: per la fascia destra si valuta Fresneda

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L'arrivo di Grimaldo all'Atletico Madrid ha sicuramente stravolto i piani di Simeone. E, dalla Spagna arriva la notizia di un interesse giallorosso per Matteo Ruggeri. I Colchoneros vorrebbero almeno...
Un altro profilo accostato alla Roma in questa sessione di mercato è quello di Rashford. L'attaccante del Manchester United, però, al momento non rientra nei piani giallorossi. Soprattutto per una que...
LAROMA24.IT - La Roma avrebbe formulato la prima offerta per Reyes, esterno destro classe 2000, in forza al Club America. Sarebbe lui uno dei principali indiziati a sostituire Celik, ormai passato all...
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