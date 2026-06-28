Rischio zero cessioni per la Roma: ma i Friedkin sono sereni

A due giorni dalla chiusura dell’esercizio al 30 giugno, la Roma rischia di portare a casa zero cessioni. I Friedkin però sono sereni, la linea è stata ribadita con fermezza ai club: la Roma può anche decidere di non cedere nessuno dei suoi uomini simbolo e affrontare l’appuntamento con la revisione del bilancio prevista a novembre. Una posizione che nasce anche dalle offerte giudicate insufficienti arrivate negli ultimi giorni.

(corsport)

Come scrive il quotidiano,inoltre, a Trigoria sono convinti che, se anche una cessione dovesse concretizzarsi oltre il mese di giugno, in autunno la Uefa prenderebbe in considerazione quantomeno l'atteggiamento "virtuoso" da parte del club. Certo è che a Trigoria, in queste ore, non si percepisce agitazione.

(corsera