Calciomercato Roma, nessun contatto tra Soulé e la Juventus: smentite le indiscrezioni di mercato

Nessun contatto tra Matías Soulé e la Juventus. È quanto riferito da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, smentendo le voci circolate nelle ultime ore su un possibile ritorno dell’argentino in bianconero. Secondo il giornalista, al momento non risultano dialoghi tra il club torinese e l’entourage dell’esterno della Roma, che quindi non sarebbe coinvolto in alcuna trattativa con la sua ex squadra. Una precisazione che raffredda le indiscrezioni di mercato emerse nelle ultime ore. Il futuro di Soulé resta ancora da definire, ma, almeno per ora, l’ipotesi di un ritorno alla Juventus non trova conferme. I giallorossi sembrano infatti più interessati a vendere il giovane argentino all'estero, per poter ricavare il più possibile da una sua eventuale cessione

Le parole di Moretto: "La Juventus sarebbe anche aperta a questa soluzione, ma non ci sono stati contatti tra le parti e la volontà della Roma ad oggi è quella di eventualmente cederlo all'estero a cifre importanti".