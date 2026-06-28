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Calciomercato Roma: proposta dall'estero per Pisilli. "No" del centrocampista

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di MV
domenica, 28 giugno 2026 alle 18:12
hellas verona roma pisilli 1
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"No" di Niccolò Pisilli a una proposta arrivata dall'estero. Secondo quanto riferito da Piero Torri ai microfoni di Manà Manà Sport Roma, infatti, il centrocampista romano avrebbe rifiutato un'offerta arrivata da una squadra di un campionato estero, non della Premier League. Il numero 61 è felice nella Capitale.
(romasport.eu) 
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