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Calciomercato Roma, intermediari al lavoro per Soulé: dall’Arabia tentativo per convincere l’argentino

Mercato
di AlessandroLM
domenica, 28 giugno 2026 alle 13:15
soule
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Il futuro di Matías Soulé potrebbe intrecciarsi con il mercato saudita. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta sul proprio profilo X, alcuni intermediari vicini alla Roma starebbero cercando di convincere l’esterno argentino ad accettare un trasferimento in Arabia Saudita. Al momento non emergono dettagli sul club interessato, ma il tentativo conferma come il classe 2003 continui ad avere estimatori anche fuori dall’Europa. Resta ora da capire quale sarà la volontà del giocatore, chiamato a decidere se prendere in considerazione l’ipotesi di un trasferimento nel campionato saudita o proseguire la propria carriera nel calcio europeo. La situazione è in evoluzione e potrebbero arrivare novità già nei prossimi giorni.

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