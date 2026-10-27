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Juventus, Spalletti su De Rossi: "Era il mio braccio armato in campo, dettava la mia tigna"

Campionato
di Francesca Altobelli
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In vista della sfida di campionato tra Genoa e Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha presentato la partita in conferenza stampa. Durante l'intervento, l'allenatore ha speso parole di profonda stima per l'ambiente rossoblù e in particolare per Daniele De Rossi, con cui ha condiviso ben 247 partite insieme alla Roma tra il 2005 e il 2009 e nella stagione 2016-2017, conquistando due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.
Che avversario si aspetta?
"Una squadra tostissima da affrontare per l'ambiente e da un punto di vista tattico il Genoa ha la doppia opzione in partita, perché tatticamente il Genoa ha una doppia soluzione come impostazione della partita: ha la fisicità di Osmajic, di Ostigaard, bravi nei calci piazzati e nell'attaccare lo spazio andando nell'uno contro uno a campo aperto. C'è lo strappo nell'uno contro di Messias, Baldanzi e El Shaarawy. Poi il Genoa ha la vena di De Rossi e fa la differenza. Era il mio braccio armato in campo: lui era quello dettava a megafono la mia volontà, la mia tigna in campo, la ricerca di essere squadra che dava battaglia".

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