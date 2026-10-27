Juventus, Spalletti su De Rossi: "Era il mio braccio armato in campo, dettava la mia tigna"

Genoa e Juventus, il tecnico bianconero247 partite insieme alla Roma tra il 2005 e il 2009 e nella stagione 2016-2017, conquistando due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. In vista della sfida di campionato tra, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha presentato la partita in conferenza stampa. Durante l'intervento, l'allenatore ha speso parole di profonda stima per l'ambiente rossoblù e in particolare per Daniele De Rossi , con cui ha condiviso bentra il 2005 e il 2009 e nella stagione 2016-2017, conquistando due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Che avversario si aspetta?

"Una squadra tostissima da affrontare per l'ambiente e da un punto di vista tattico il Genoa ha la doppia opzione in partita, perché tatticamente il Genoa ha una doppia soluzione come impostazione della partita: ha la fisicità di Osmajic, di Ostigaard, bravi nei calci piazzati e nell'attaccare lo spazio andando nell'uno contro uno a campo aperto. C'è lo strappo nell'uno contro di Messias, Baldanzi e El Shaarawy. Poi il Genoa ha la vena di De Rossi e fa la differenza. Era il mio braccio armato in campo: lui era quello dettava a megafono la mia volontà, la mia tigna in campo, la ricerca di essere squadra che dava battaglia".