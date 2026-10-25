Serie A, la Juventus passa al Via del Mare: decidono McKennie e Luiz

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Inizio di campionato all'insegna dello spettacolo e delle marcature in Serie A. Nelle prime ottanta partite disputate in questa stagione si è registrato un solo pareggio a reti bianche, un dato statis...
"Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". È questo il messaggio pubblicato su Instagram da Sa...
Al termine della vittoria casalinga contro il Parma per 2-1, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni del manto erboso dello stadio Olimpico. Ecc...
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