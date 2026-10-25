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Serie A, la Juventus passa al Via del Mare: decidono McKennie e Luiz

Campionato
di Paolo Rosi
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La Juventus espugna lo Stadio Via del Mare superando il Lecce per 2-0 nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. I bianconeri conquistano tre punti fondamentali in trasferta, salendo a quota 14 in classifica, mentre i salentini rimangono fermi a 9.
La partita si decide già nella prima frazione di gioco. Al 29', McKennie sblocca il risultato portando in vantaggio gli ospiti. Il raddoppio della Juventus arriva poco prima dell'intervallo, al 41', grazie alla rete di Douglas Luiz che chiude di fatto i conti. Nella ripresa, il Lecce prova a riaprire la gara ma non riesce a trovare la via del gol. Al 94' arriva anche l'espulsione di Gaspar.
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